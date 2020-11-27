Лукашенко хочет новую конституцию, чтобы его полномочия не достались следующему президенту

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в пятницу, что действующая конституция страны дает главе государства слишком большие полномочия, и потому он опасается оставлять ее «незнакомому президенту». Слова Лукашенко приводит агентство БелТА.

«Я сторонник новой конституции. Не потому, что демократию какую-то надо. Не в демократии дело. Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую конституцию отдавать нельзя. Будет беда. У нас очень серьезная конституция. Казахстан, Россия, мы — пожалуй, вот три продвинутых государства, которые имеют такую серьезную жесткую конституцию, где от решения президента зависит все. С этой точки зрения, понимая, что, не дай бог, придет человек и захочет развязать войну и прочее… Да, надо нам создать новую конституцию, но выгодную для нашей страны, чтобы потом страна не обвалилась», — заявил Лукашенко на встрече с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска.