Лукашенко готов сделать то, что не сделали другие президенты стран-членов СНГ

Если признаться, читать последнее интервью российского президента В.Путина, в буквальном смысле, было тяжким трудом.

Нет, не потому что интервью было довольно большим, как говорится, объемным. Дело не в этом, а в том, что российский президент, как известно, не является политиком-интеллектуалом, он всего лишь военный человек, бывший разведчик – со всеми вытекающими отсюда последствиями, т.е., одним словом, речь идет о персоне, привыкшей, как можно меньше говорить.

Нас больше всего интересовало отношение господина Путина к последним событиям в Беларуси. Как ни странно, российский президент в этом вопросе проявил себя довольно разговорчивым человеком: признался, что по просьбе президента Беларуси он уже подготовил специальный отряд из силовиков, чтобы в нужное время перебросить их в Минск.

Российский президент даже не устоял перед соблазном обосновать право на вмешательство в белорусские события стран СНГ и ОДКБ, в том числе, России.

Прочитав повторно именно эти строки в довольно большом интервью, мы как будто заново открыли для себя белорусского президента, который с 1994-го года прочно «спроектировался» в кресло президента Беларуси, который уже вот-вот станет политическим рекордсменом — долгожителем не только на бывшем советском пространстве, возможно, даже во всем мире.

Этого человека у нас иногда называют другом Азербайджана. Но признаться, в эти сложные для Беларуси дни нас терзают и беспокоят определенные сомнения: а нужны ли нам, вообще, такие “друзья”?

Да, тут невольно вспоминаются другие сегменты бывшего советского пространства, особенно, страны — члены СНГ. В этом регионе произошли довольно сложные процессы, не раз менялись власти, в том числе, революционным способом.

Например, в Украине произошло два Майдана. В Грузии также менялась власть, свершилась «революция роз». То же самое можно сказать и о Молдове, и даже о центрально — азиатской стране Кыргызстане.

Во время сложных событий в этих странах, наверное, Кремль не прочь был вмешаться в процесс, чтобы заодно и укрепиться в этих государствах. Но интересно, что даже такой человек, как бывший президент Украины В. Янукович не стал призывать силы и ресурсы стран-членов ОДКБ и России в свою страну.

Мы уж не говорим о том, что во время последних событий в Армении многие думали, что Россия вот — вот вмешается. Но этого не произошло: Кремль до сих пор не скрывает свою открытую неприязнь к новой власти Армении, называя Н.Пашиняна и его команду «соросятами». Но даже С.Саргсян, который, как и экс-президент Р.Кочарян, считался кадром Москвы, не стал приглашать соответствующие силы России и ОДКБ, чтобы они навели порядок в его стране, подавив революцию «соросят»…

Но выходит, что президент А.Лукашенко вовсе не из тех пророссийских, промосковских лидеров, которые хоть и не являлись демократами и ревнивыми сторонниками независимости и суверенитета собственных стран, но все же не были готовы и не захотели отдавать свою страну на растерзание «силовикам» России и ОДКБ.

Лукашенко любит устраивать политические спектакли, он любитель маленьких политических трагедий. Когда перед августовскими выборами он в истерике начал обвинять Москву во всех грехах, мы не раз писали, что не стоит обращать внимания на эти выходки Батьки, т.к. у него другого выхода нет; обругав Москву, целиком всю Россию, он вновь вернется в объятия Кремля.

Как известно, с Кремлем он еще может как-то поладить. Ему труднее договориться с демократической Европой, которая требует от него то, от чего Лукашенко вовсе не готов отказаться — да, это власть!

Мы недавно посмотрели его выступление перед людьми, якобы, поддерживающими его власть. «Я о власти, вообще, не думаю! Только о вас думаю! Если я уйду, что же будет с вами?» — да, так говорил Александр Григорьевич.

Но так говорили и даже теперь продолжают говорить все авторитарные вожди – диктаторы. Помнится, чтобы спасти собственную шкуру, Каддафи призывал бунтующую толпу из молодых людей к «уму-разуму», тщетно «напоминая» им, что он их лидер, их «национальный вождь» …

Мы вовсе не желали бы Беларуси участи Ливии, даже президенту Лукашенко участи Каддафи. Но уважаемый Александр Григорьевич готов отдать свою страну и своих граждан на произвол суровых геополитических интересов региональных держав, в первую очередь, соседней России. Даже более прагматичные российские политологи сами признают, что рано или поздно Минск выберет Европу, потому что Москве нечего предложить ему. Так, неужели, уважаемому многократному белорусскому президенту не хватает прозорливости даже простых политологов?