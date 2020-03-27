Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения

Несмотря на то, что армянский народ приписывает себе чуть ли не все величайшие достижения в истории человечества, в действительности, как говорил Антуан Сент-Экзюпери, «все иначе, чем на самом деле». Представители «многострадального» народа считают многих великих людей армянами. Чем они руководствуются при этом, никому неизвестно. Но это неважно для самих армян. Главное, что они так думают.

В области всякого рода изобретений хаи также впереди планеты всей. Они изобрели телевизор, бетономешалку, банкомат и много еще чего. Если рассмотреть этот краткий перечень, можно прийти к резонному выводу: армяне – гении математики. Так это или нет, не будем спорить, все равно бесполезно. Но вот потомки «великих математиков», откровенно говоря, сильно разочаровывают. И мы это докажем на примере Анны Акопян. Армянский журналист, общественный деятель, главный редактор газеты «Айкакан жаманак», и, наконец, просто супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Впрочем, все по порядку.

Как известно, сегодня человечество столкнулось с глобальной угрозой под названием коронавирус. Если верить медикам, политикам, общественным деятелям различных стран, эта болезнь косит людей налево и направо. Несмотря на то, что Армения является не государством, а государственным недоразумением, «корона» заявилась и к хаям.

«Самоотверженная» Анна Акопян не могла остаться в стороне, и в эти тяжелые дни, как говорится, вышла в народ. Согласно сообщению сайта panorama.am, она в качестве волонтера решила помочь министерству здравоохранения в борьбе с коронавирусом и раздавала листовки о профилактике заболевания на улицах Еревана. Ну что же, довольно благородно, но вот в чем проблема. Все это надо было делать молча, а Акопян заговорила. А этого ей не стоило бы делать. Как говорил незабвенный Марк Твен, «лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения».

Так, Анна Акопян в беседе с журналистами заявила, что в связи с режимом ЧП прекращена ее работа в качестве супруги премьера, все программы приостановлены, встречи перенесены, посему она в качестве волонтера решила внести свой вклад в эту работу.

«Из Министерства здравоохранения сообщили, что уже зарегистрировано большое число добровольцев, попытались отговорить меня. Но мы настояли на том, что так невозможно, я должна непременно чем-то быть полезна», – отметила она.

Пока все нормально, не так ли? А вот дальше начинается настоящий взрыв мозга.

Коснувшись ограничений для СМИ в вопросе публикации информации о распространении коронавируса и высказанной в этой связи редакторами СМИ обеспокоенности, Акопян указала, что в этом контексте угроз не видит.

«Я не ошибусь, если скажу, что наша жизнь изменилась на 360 градусов, нормального хода нашей жизни более не существует, и все эти вопросы, ощущение, что из прошлой жизни. Теперь все действия правительства ориентированы на будущее, чтобы наш народ вышел из этой ситуации с минимальными травмами», — отметила она.

Наверняка, Архимед, услышав слова Акопян, вскричал бы не «Эврика», а «Стулте». Перевод приводить не стану, желающий сам легко может найти в просторах Интернета. Но поверьте, что это не комплимент и не мерило интеллекта.

Госпожа Акопян даже не в курсе того, что если «жизнь изменилась на 360 градусов», это означает, что она ни на йоту не изменилась. 360 градусов — это полный оборот вокруг своей оси, и возврат к исходной точке. А ведь это не теорема Ферма, Пуанкаре, не бином Ньютона, и даже не теорема Пифагора, которую в мои школьные годы знал самый последний двоечник. Это курс 5-го класса средней школы. Что и говорить, İQ госпожи Акопян зашкаливает.

Впрочем, удивляться этому не стоит, так как она не далеко ушла от своего дражайшего супруга Никола Пашиняна, который сыплет глупостями, как из рога изобилия. Один мечтатель, который верит в то, что Армения в 2050 году станет чемпионом мира по футболу, а вторая — «гений математики». Ну что же, неплохой тандем. Как говорится, муж и жена – одна сатана.