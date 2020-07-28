Луческу остался главным тренером киевского «Динамо»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал, чем закончилась его сегодняшняя встреча с румынским тренером Мирчей Луческу.

«Все нормально. Есть у «Динамо» тренер», – сказал Суркис.

Ранее об уходе Луческу стало известно после публикации в румынском медиа Gazeta Sporturilor. Позже его агент опроверг информацию.

После этого WBC ультрас «Динамо» выступили с заявлением:

«Сегодняшний день подарил нам луч надежды на здравый смысл относительно возможного сотрудничества «Динамо» и Мирчи Луческу.

Мирча, вы все правильно поняли, нормально работать вы здесь не сможете. Ваше появление в Киеве во вторник 28 июля может означать только одно: вы выбрали деньги и вбили клин между командой и болельщиками.

Киев никогда не будет для вас таким же приветливым, как Донецк. И мы точно не забудем ваши слова, что Украина и Россия – это одна страна.

Для нас честь, достоинство и история важнее денег, кубков и медалей. Мы никогда не отступим от своих принципов и убеждений». (sports.ru)