«Лрагир» уполномочен налажать

Если долго мучиться — что-нибудь получится. Таково, судя по всему, жизненное кредо журналистов армянского издания «Лрагир». Там, не замечая очевидного, пытаются рассуждать о невероятном. Очевидно, к примеру, что руководство РА проводит откровенно провальную работу по борьбе с коронавирусом. Число зараженных коронавирусом в Армении увеличилось до 1808, сообщает в воскресенье Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний. Таким образом, за сутки количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Армении возросло на 62.

От коронавируса скончался еще один пациент – 80-летняя женщина. Кроме коронавируса, у пациентки были сопутствующие хронические заболевания. Так, число умерших достигло 29. От COVID-19 излечились 848 человек. На лечении находятся 885 пациентов. Общее количество проведенных тестов составило 17931. Все эти показатели свидетельствуют о том, что именно РА является самым слабо подготовившемся государством Южного Кавказа. Число заразившихся COVID-19 и умерших от него там в несколько раз больше, чем в Грузии. Это при том, что в Грузии проживает на несколько сот тысяч большее число населения.

Азербайджану, по численности населения, РА уступает более, чем в три раза. При этом, в нашей стране, по состоянию на воскресенье, от коронавируса скончался 21 человек, число заразившихся было на отметке в 1645, число излечившихся -1169. При этом, тестов в Азербайджане было проведено в 9 раз больше, чем в РА. Эксперты, политики, журналисты из самых разных стран мира приводят нашу страну в качестве примера грамотной работы по борьбе с коронавирусом, включая и минимизацию экономических последствий его для населения. Об Армении никто и ничего подобного, естественно, не говорит.

Но, всего этого очевидного, а речь идет о безусловном провале деятельности руководства РА по борьбе с COVID-19, в упор не видят писаки из «Лрагир». При этом, они не стыдятся демонстрировать не только политическую и нравственную близорукость, но и щеголяют откровенной неосведомленностью и глупостью. Только не смейтесь, но эти господа взяли на себя смелость прогнозировать кадровые назначения в МИД Азербайджана. С какого перепоя? Может коньяк нынче дешев, не знаю.

Известно лишь, что стало формальным поводом для полета фантазии «Лрагир». Услышали они звон в виде выступления депутата Милли Меджлиса Азербайджана Фазиля Мустафы. Но, выводы армянскими фантазерами были сделаны крайне смехотворные. Начнем с того, что они промолчали и значит признали правоту Ф.Мустафы в том, что президент Азербайджана Ильхам Алиев, выразив отношение к «выборам» на оккупированных РА территориях нашей страны, озвучил решительную позицию Азербайджана и свел к нулю эффект пропаганды, сформированный системной армянской политической машиной.

Это хорошо, но хотелось бы более громкого и внятного признания со стороны «Лрагир». Журналистам, которого хочу сообщить, что не только Ф.Мустафа, но и ряд иных депутатов ММ выступили с критикой в адрес главы МИД АР Эльмара Мамедъярова. В частности, депутат Милли Меджлиса Джаваншир Фейзиев подверг резкой критике вялую реакцию азербайджанского МИД на заявления главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна, что для его страны неприемлемо решение карабахского вопроса, предполагающее «территориальные уступки» Азербайджану.

Как считает Дж.Фейзиев, общество ожидало более жесткого ответа нашего внешнеполитического ведомства на такую агрессивную и бессовестную риторику армянского руководства. «К сожалению, в своем заявлении МИД Азербайджана лишь отметил, что министру иностранных дел Армении нисколько не стыдно продолжать претендовать на чужие земли. Конечно, ему не стыдно. Что вообще стеснительному человеку делать в политике? Политика не для стеснительных. Пока мы не избавимся от прежней инерции, повторения подобных обтекаемых заявлений, никакие переговоры не будут иметь результата. А Армения, злоупотребляя такой ситуацией, будет стараться любыми путями сохранить статус-кво конфликта. Право на нашей стороне, а мы почему-то, вместо того чтобы атаковать, защищаемся»,- заявил он haqqin.az.

Естественно, что про бесстыдство главы МИД РА , «Лрагир» ничего не написал. Видимо потому, что это настолько очевидный факт, что тратить время и силы на его опровержение им уже бесполезно. Тоже замечательная констатация. Я же вынужден констатировать также и то, что свое мнение по так возбудившему «лрагировцев» вопросу высказал и глава парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов. Как пишет газета «Ени Мусават», он заявил, что отношение министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна к заявлению, озвученному министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, является очередной провокацией.

Ясное дело, что и про это ничего не написали в «Лрагир». Видимо также потому, что согласны со всем сказанным С.Сеидовым. Кстати, он коснулся и критики в адрес Министерства иностранных дел Азербайджана, которую в последние дни озвучивают члены парламента. «Я предлагаю, чтобы представители МИД были приглашены в Милли Меджлис для проведения совместных обсуждений вокруг вопросов урегулирования конфликта. Однажды мы уже проводили подобное заседание, и оно было очень плодотворным», — сказал Самед Сеидов.

Вот, как видим, идет обычный и привычный для любой нормальной страны процесс обмена мнениями. Да, есть те, кто недоволен деятельностью главы МИД АР. Но есть и те, кто высоко его ценит. И это – нормально. Не нормально, когда армянское издание «Лрагир», «претендуя на звание дома высокой культуры и быта», не понимает очевидного, не видит того, что в самой РА критикуют главу МИД этой страны З.Мнацаканяна, не признают повсеместные провалы в работе всего руководства РА во главе с премьер-министром Николом Пашиняном, но пускаются в гадания о том, кто будет новым главой нашего внешнеполитического ведомства.

Причем, исходят при этом из какой-то извращенной логики. Знаете, кого «Лрагир» видит на посту главы МИД Азербайджана? Барабанная дробь, фанфары и «ап, «лрагиры» у ног моих сели»! Армянские фантазеры считают, что новым главой нашего внешнеполитического ведомства станет… лидер оппозиционной партии РеАЛ Ильгар Мамедов. Бррр, закусывать надо, околожурналисты из армянского издания! Нет, я бы понял, если бы они назвали кандидатуру того же С.Сеидова. Мол, на смену «голубю» во главе МИД АР приходит «ястреб». К тому же, долгие годы возглавлявший нашу делегацию в ПАСЕ.

Но, И.Мамедов?! Чтобы ляпнуть такое, нужно долго и беспробудно пьянствовать. Или предположить, что новой главой МИД Азербайджана будет экс-глава Минздрава Али Инсанов. А что? Вон, исходит же «Лрагир» из того, что Верховный суд Азербайджана принял решение, согласно которому за незаконный арест и причиненный моральный ущерб лидеру оппозиционной партии РеАЛ Ильгару Мамедову будет выплачена компенсация в сумме 234 тысячи манатов. Ну так, Инсанов также в свое время подал свое дело в Европейский суд и в частности пожаловался на условия пребывания в заключении. В марте 2013 года ЕСПЧ опубликовал постановление о том, что права Инсанова были нарушены и обязал правительство Азербайджана выплатить ему компенсацию в размере 10 000 евро. И что теперь, назначать главой МИД МР этого господина? Не удивлюсь, если увижу и такое предположение в «Лрагир». Ну а пока, вынужден заметить, что не всегда что-нибудь получается, если долго мучится. Скорее тут правильнее дать иной совет изданию «Лрагир» : «Не можешь — не мучайся».