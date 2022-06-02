Великобритания поставит в Украину американские ракетные системы M270 MLRS, аналогичные реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые намерен передать Киеву Вашингтон. Об этом говорится в заявлении министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса, передала CNN в ночь на четверг, 2 июня.

По его словам, этот шаг был «тесно скоординирован» с решением Вашингтона предоставить Украине систему HIMARS. Уоллес также отметил, что поддержка Украины должна изменяться, поскольку меняется и тактика России.

Ранее о том же сообщило американское онлайн-издание Politico со ссылкой на осведомленный источник. По словам собеседника редакции, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом утром 1 июня, а утром 2 июня разговор на ту же тему пройдет между главой британского МИД Лиз Трасс и госсекретарем США Энтони Блинкеном. «По правилам, регулирующим экспорт (вооружений), США должны официально одобрить этот шаг, однако администрация Байдена почти наверняка согласует его», — написало издание.