Руководитель Министерства обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что власти страны дополнительно передадут Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы продемонстрировали непоколебимую приверженность Великобритании Украине и предоставили дополнительную военную поддержку, в том числе пообещали предоставить еще десятки тысяч артиллерийских снарядов, чтобы дать Украине возможность защитить себя», — рассказал Шэппс.

Он подчеркнул, что в ближайшие месяцы ведомство будет работать в приоритетных областях поддержки Украины, в частности обеспечения средств противовоздушной обороны и обучении военных.