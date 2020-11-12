Лондон не намерен выходить из Договора по открытому небу

Власти Британии остаются привержены Договору по открытому небу (ДОН) и считают, что он отвечает интересам безопасности НАТО. Об этом заявил РИА «Новости» представитель МИД королевства.

«Великобритания остается верна Договору по открытому небу, который служит интересам евроатлантической безопасности, создавая взаимопонимание и доверие через прозрачность в военной сфере», — заявил собеседник агентства.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет требовать от европейских стран гарантий, что они не будут передавать США данные о полетах над российскими базами, а также предоставят возможность ВКС РФ свободно летать над американскими базами на континенте.

Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из ДОН в мае 2020 года, обвинив РФ в нарушении его отдельных положений. Соглашение позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.