Лондон намерен не допустить независимости Шотландии с помощью огромных инвестиций

Правительство Бориса Джонсона готовится направить многомиллиардные средства на поддержку крупных инфраструктурных проектов в Шотландии, чтобы не допустить отделения региона от Великобритании. Об этом в понедельник сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что британские власти в настоящий момент в частности обсуждают возможность инвестиций в транспортные проекты на территории Шотландии и Национальную службу здравоохранения. При этом кабмин Джонсона, по сведениям издания, намерен напрямую направлять средства из бюджета конкретным муниципалитетам в Шотландии в обход местного правительства. Кроме того, в рамках мер поддержки бизнеса Лондон может наделить порты Абердина и Инвернесса особым статусом, который подразумевает льготные налоговые условия.

Как подчеркнула газета, тем самым правительство Соединенного Королевства хочет «не на словах, а на деле» продемонстрировать жителем Шотландии преимущества сосуществования в одном государстве. В британских правящих кругах, по информации The Times, сложилось четкое убеждение, что подобный подход может предотвратить проведение повторного референдума о независимости Шотландии. Издание также указало, что капиталовложения в шотландские инфраструктурные проекты, вероятно, будут обсуждаться на встрече Джонсона с руководителями Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, с идеей проведения которой в ближайшее время британский премьер выступил в субботу вечером.