Лондон, Берлин и Париж призвали Тегеран немедленно прекратить обогащение урана до 20%

Великобритания, Германия и Франция призвали Иран незамедлительно прекратить обогащение урана до 20%. Об этом говорится в совместном заявлении трех стран, распространенном в среду МИД Соединенного Королевства.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что Иран 4 января приступил к обогащению урана до 20% на подземном обогатительном предприятии в Форду», — говорится в документе, авторы которого отмечают, что это является прямым нарушением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе со стороны Тегерана. «Мы настоятельно призываем Иран незамедлительно прекратить обогащение урана до 20%, вернуть свою программу по обогащению в предусмотренные СВПД рамки и воздерживаться от дальнейших шагов, вызывающих рост напряженности и ограничивающих возможности для осуществления эффективных дипломатических действий», — отмечается в совместном заявлении.(ТАСС)