Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезашкиан заявил, что его страна не стремится к приобретению ядерного оружия, но продолжит обогащение урана в рамках международного права.

Глава государства высказал такое мнение в интервью телеканалу «Al Jazeera».

«Мы полностью отвергаем обладание ядерным оружием — это наша политическая, религиозная, гуманитарная и стратегическая позиция», — заявил Пезашкиан.

Масуд Пезашкиан подчеркнул, что Иран и в дальнейшем продолжит обогащение урана на своей территории в соответствии с международным правом.