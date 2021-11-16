Еще две недели назад пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков анонсировал скорую встречу лидеров Азербайджана и Армении.

Напомним, что и до этого политические наблюдатели и аналитики называли самые различные даты очередной встречи. Но подобные заявления, как правило, не подтверждались официальными лицами. Песков же является официальной персоной, занимает высокую должность в иерархии российской власти, поэтому не верить ему оснований не было. Но увы…

Так что же случилось на самом деле? Что мы получили вместо долгожданной встречи?

Заметим, что в последнее время Армения вместо того, чтобы прилагать дипломатические усилия для завершения урегулирования кнофликта, отдает предпочтение военным провокациям, используя самые различные виды военного террора против наших военных.

А почему так? Первопричину первым долгом следует искать в характере и в природе армянского народа. Они настолько глубоко повязли в своих национальных бреднях, что ради их реализации прибегают к различного рода преступлениям против человечности: взрывам, терактам, убийствам…

Ну и, естественно, следует учитывать российский фактор — Москва продолжает свои коварные игры и, тем самым, создает почву для преступной политики Армении. Когда часть Нагорного Карабаха осталась под контролем России, было ясно и понятно, что армянская военная машина уничтожена не полностью, и после определенной передышки они вновь прибегнут к военным провокациям.

Именно Москва помешала Баку освободить Ханкенди от агрессора. Знаете, с чем это можно сравнить? Представьте, в годы Второй мировой войны, после выдворения фашистов за пределы советских границ, США и Англия остановили бы военное наступление СССР в направлении Германии! Была бы в этом логика? И теперь, ясное дело, ядром – логовом армянского терроризма стали те территории Нагорного Карабаха, которые остались под контролем России.

В свое время мы уже видели на практике московское правление в Карабахе. Именно в результате этого правления Нагорный Карабах и вышел из-под контроля Баку.

Конечно, часть политических обозревателей призывают не торопиться с выводами. Они считают, что в любом случае, к концу года мирный договор будет подписан. Мы также надеемся на это. Но хорошо знаем и армян: если они даже подпишут договор, все равно будут продолжать свои преступные деяния. И остановить это можно единственным способом — весь Карабах, особенно Лачинский коридор, должны перейти под контроль Азербайджана.

Сейчас в Баку в основном говорят о создании Зангезурского коридора. Но переход Лачинского коридора под контроль Баку является не менее значимым событием. Конечно, с точки зрения соединения Нахчывана с основной территорией Азербайджана Зангезурский коридор имеет первостепенное значение. Часто слышим и другие прогнозы: Зангезурский коридор объединит весь тюркский мир. Но в свое время то же самое мы говорили о железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, о которой мы почему-то сейчас молчим, хотя она была нашим первым сообщением-дорогой по суше с Турцией, вдобавок — современным воплощением исторического Шелкового Пути. Тут необходимо помнить, что от диверсификации коммуникационных линий мы можем только выиграть. С помощью железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс мы можем перевозить стратегические грузы. Плюс, этот коридор менее уязвим, чем Зангезурский…

Но последние провокации армян показали, что нет повода для расслабления – враг не дремлет. И российские миротворцы размещены в Карабахе не для того, чтобы решить проблему, а, наоборот, для ее консервации. Мы должны постоянно помнить это и должны думать об альтернативах. Альтернативой же может быть углубление военного сотрудничества с Турцией. На днях турецкий парламент продлил еще на один год срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане. Но мы должны думать о постоянном размещении турецких войск на наших территориях, в противном случае — нам не выстоять перед давлением России…