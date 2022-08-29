Швейцарский бренд компьютерных клавиатур, мышей и других аксессуаров окончательно покинул российский рынок. Об этом сообщает издание СNews. Ранее – в апреле 2022 года – компания приостановила поставки своей продукции в Россию из-за спецоперации на Украине.

По данным СМИ, последним рабочим днем российского офиса Logitech станет 31 августа. После все сотрудники регионального подразделения будут уволены. Об этом в СNews узнали от источника на рынке решений для видеоконференцсвязи (ВКС).

Помимо клавиатур и мышей, Logitech является видным производителем аудиогарнитур и веб-камер. В СNews отмечают, что из-за ухода швейцарской компании у российских участников рынка ВКС могут возникнуть временные трудности, до тех пор пока им не удастся заместить выпавший сегмент европейской продукции на китайскую.