Ливийская авантюра ас-Сиси может стать началом его конца

Наступление правительственных сил Ливии на город Сирт, находящийся под контролем незаконных военных формирований Халифы Хафтара, вознамерился приостановить президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, к которому за помощью обратился отступающий с большими потерями мятежный фельдмаршал.

В субботу египетский лидер заявил о готовности ввязаться в ливийский конфликт, и даже нашел основание для военной интервенции в соседнюю страну. По его словам, «красной чертой» для него является город Сирт, находящийся примерно в 900 километрах от границы с Египтом, и провинция Джуфра. Сказал он это после завершения им инспекции вооруженных сил в Западном военном округе на границе с Ливией. При этом, ас-Сиси, говоря о праве на защиту своих границ в связи с наступлением правительственных войск Ливии на своей же территории, почему-то заговорил о террористической угрозе. «Это право основано на необходимости защитить границы Египта от террористических группировок, помочь ливийским братьям в деле восстановления безопасности и стабильности, положить конец кровопролитию среди ливийцев как на востоке, так и на западе, а также поддержать усилия по прекращению огня и запуску всеобъемлющего политического процесса под эгидой ООН»,- подчеркнул президент. Только не совсем понятно, с какого боку Египту угрожает ливийская правительственная армия международно признанного ливийского правительства ПНС (Правительство национального согласия), проводящая антитеррористическую операцию по очищению территории своей страны от незаконных военных формирований Халифы Хафтара, которым сам ас-Сиси оказывает поддержку и помощь?

Как бы то ни было, ас-Сиси в категоричной форме выступил с требованием немедленной приостановки наступления правительственных войск Ливии на Сирт и начала переговоров между враждующими сторонами.

В Триполи выступление президента ас-Сиси расценили как вмешательство во внутренние дела Ливии, более того – как объявление войны, и напомнили о ранее заявленной своей позиции — «Политические переговоры с востоком состоятся, но мы должны взять Сирт и Эль-Джуфру».

Ободренный египетским президентом главарь Ливийской национальной армии (ЛНА) Хафтар на следующий день устами своего официального представителя Ахмеда аль-Мисмари объявил о введении бесполетной зоны над Сиртом и его окрестностями и предупредил, что «любые цели, которые нарушат установленный армией запрет в этой зоне, будут сбиваться», разумеется имея ввиду турецкую авиацию. Такое предупреждение, кстати, Хафтар уже делал в прошлом месяце, но по результату был вынужден бежать, оставляя за собой подконтрольные себе на протяжении длительного времени населенные пункты и военные объекты.

Вчера же стало известно, что Египет созвал на 23 июня министерскую встречу глав МИД Лиги арабских наций по Ливии и против действий Турции в этой стране. Однако, официальный Триполи отверг участие во внеочередном заседании — представитель МИД Ливии Мухаммед аль-Каблави сообщил, что дата экстренного заседания ЛАГ была определена в нарушение устава организации и поэтому ливийское правительство не будет в нем участвовать. Ожидается, что по итогам заседания будет опубликовано официальное заявление, в котором арабские страны осудят действия Турции в Ливии и выступят в поддержку озвученной президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси позиции по происходящему в соседней стране.

Ситуацию вокруг ливийской проблемы для # прокомментировал турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер:

— Как считаете, может ли действительно Каир отправить войска в Ливию? Готов ли Абдель Фаттах ас-Сиси на такую авантюру? И что будет, если все же Египет решится на это? Будет ли это означать войну между Египтом и Турцией?

— К сожалению, в XXI веке, можно сказать, вообще перестали работать международное право и международный суд, и ас-Сиси тоже вполне может наплевать на юридические нормы и отправить войска в Ливию на помощь мятежникам. Главное, как он обоснует свое вторжение на территорию соседней страны. Хафтар возглавляет незаконные формирования, признанным международным сообществом, в частности ООН, правительством на территории Ливии является ПНС под руководсовом Фаиза Сарраджа. Хафтар не имеет юридических оснований для приглашения внешних сил в страну, поэтому ввод египетских войск будет означать интервенцию и попытку аннексии территории соседней страны.

Но сейчас у Египта другая, более важная проблема – Эфиопия, т.е. строительство эфиопами на реке Нил крупнейшей в Африке гидроэлектростанции, по масштабам превосходящей Саяно-Шушенскую ГЭС. Эфиопский проект под названием «Хидасэ» разом выведет Эфиопию на второе место в Африке после ЮАР по выработке электроэнергии, и пока что очень бедная страна сможет даже экспортировать энергию в соседние страны. А чисто политически ГЭС выводит Эфиопию в региональные лидеры. А для Египта возведение плотины сулит громадные неудобства, т.е. грозит резким обмелением долины, в которой живет до 90% населения Египта. По самым скромным подсчетам, наполнение эфиопами водохранилища водами Голубого Нила в ближайшие годы приведет к серии катастрофических засух в Египте, разрушению традиционной системы разливного земледелия, появлению только в первый год примерно 1,5 млн безработных. Кроме того, для Египта эфиопское водохранилище – что-то вроде «звезды смерти», как пишет российское издание «Взгляд». Одномоментный сброс оттуда всей массы воды унесет с собой до 70% жизней всех египтян.

Т.е., это очень большой рычаг против ас-Сиси, которым может воспользоваться Турция, чтобы предотвратить вмешательство Египта во внутренние дела Ливии. В случае такой авантюры ас-Сиси, как ввод войск в Ливию на стороне Хафтара, дружественная Турции Эфиопия может сыграть на стороне Анкары. Впрочем, ас-Сиси вряд ли серьезно думает о противостоянии с Турцией, это ему сейчас совершенно не по силам, он просто работает на показуху, в большей степени рассчитанную на Объединенные арабские эмираты, демонстрирует им, будто бы имеет влияние на протекающие в Ливии процессы. Если даже ас-Сиси прибегнет к вводу войск в Ливию, то это будет просто недолгосрочный тактический ход, очень быстро его войска покинут эти территории, поскольку нахождение там очень опасно как для самого Египта, так и для правления ас-Сиси.

— 23 июня Каир созвал министерскую встречу Лиги арабских государств по Ливии и против Турции. Чего можно ожидать от этого саммита и насколько принятые там решения могут быть эффективными?

— Так внутри самой арабской лиги нет единства, там отсутствует общая идеология, а относительно Ливии только Саудовская Аравия и ОАЭ имеют свой интерес. Они же и финансируют Египет и Хафтара. Но в любом случае, позиция ЛАГ, заявления этой организации не имеют никакого значения для Турции — ни в дипломатическом, ни в военном плане. Турция находится на территории Ливии имея на то юридическое основание. И что может в этой ситуации предпринять ЛАГ? Только принять заявление рекомендательного характера.

— Хафтар объявил о введении бесполетной зоны над Сиртом. По его словам, «любые цели, которые нарушат установленный армией запрет в этой зоне, будут сбиваться», имея в виду, ясное дело, турецкие самолеты. Продолжат ли правительственные войска в этой ситуации наступление на Сирт? И отправит ли Турция свои истребители в эту зону после этого заявления? Хотя, помним, что и в начале прошлого месяца Хафтар говорил то же самое, однако результат оказался обратным – он с большими потерями отступил. Что на сей раз будет?

— Поступила информация, что Катар уже направил в Ливию американские системы ПВО «Patriot». Так что Турция уже может накрыть ливийское небо своими F-16, кстати, Анкара уже начала размещение своих боевых самолетов на ливийской территории, а неделю назад в Средиземном море были проведены масштабные учения ВВС И ВМС Турции с участием 8 фрегатов и корветов, и 17 военных самолетов.

Но и Хафтар имеет систему «Панцирь», эмираты отправляют им какую-то систему ПВО, так что он действительно теоретически может сбить турецкие истребители. И тогда однозначно будет война, но она вспыхнет между правительственными силами, на стороне которых выступает Турция, и Хафтаром. Египет же может вмешаться после взятия Сирта, но следует учесть, что и Турция, и армия Сарраджа после этого не пойдут дальше на Тобрук, где заседает параллельно действующий парламент страны. Максимум они продвинутся на 100 км, а потом начнутся обещанные ПНС мирные переговоры. В конце-концов, Ливия наверное будет все-же разделена на две части.

— Какое право вообще ас-Сиси имеет войти в Ливию? Ну Путина в Сирию Асад позвал, Эрдогана в Ливию – Саррадж, но они-то законные правители. А Хафтар — главарь незаконных формирований. В этом случае, если египетские войска войдут на территорию соседней страны, не назовут ли это в мире интервенцией?

— ас—Сиси оснований для ввода войск никаких не имеет, просто он предупреждает — если Турция будет угрожать нацбезопасности Египта – там граница протяженностью в 300 км -. он может дать Хафтару боевиков и оружие, больше ничего. Если все-же ас-Сиси решится на такой шаг, то все соседи Ливии — сначала Тунис, а потом и Алжир — выступят с протестом. Кроме того, сама египетская армия не в лучшем состоянии, экономика переживает кризис, оппозиция тоже против вмешательства Египта в ливийский конфликт, ну и еще одна проблема — Эфиопия, которая может оставить Египет без воды.

Т.е., в этой ситуации нацбезопасности Египта будет угрожать не Ливия, и даже не Турция, а Эфиопия. Сиси на такую авантюру не пойдет, потому что Турция член НАТО, ее прямо поддержали Италия, США. По-моему мнению, что-то сейчас происходит в самом Египте, поэтому ас-Сиси вбрасывает в повестку тему Ливии, чтобы отвлечь внимание. Но если он продолжит такую политику, то уже через пару месяцев проблемы возникнут у него лично, народ быстро его сместит.