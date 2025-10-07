Палестинское движение ХАМАС на возобновившихся консультациях по урегулированию в секторе Газа по плану президента США Дональда Трампа потребовало от Израиля прекращения огня и вывода войск из жилых кварталов анклава до начала обмена заложников, остающихся в руках радикалов. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По данным источников, близких к одной из делегаций посредников, в первом раунде непрямых переговоров ХАМАС «выдвинул условия прекращения огня, выхода израильских сил с основных направлений сектора и вывода [израильских] армейских подразделений из жилых кварталов Газы, прежде чем [начать процесс] освобождения заложников».

Кроме того, как указывает агентство Maan, радикалы продолжают настаивать на включении в списки палестинцев, которые должны быть освобождены в обмен на заложников, шестерых наиболее авторитетных своих сторонников, отбывающих длительные и пожизненные сроки в израильских тюрьмах. Это требование ХАМАС, отмечает агентство, является одним из наиболее сложных для урегулирования вопросов и может значительно затруднить достижение общего соглашения между конфликтующими сторонами.

Некоторое время назад в городе Шарм-эш-Шейх в Египте завершился первый день нового раунда переговоров о прекращении огня в секторе Газа. По сведениям телеканала «Аль-Кахира аль-Ихбария», консультации прошли «в позитивной атмосфере» и, как ожидается, продолжатся во вторник.