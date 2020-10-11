«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» хотят сократить количество команд в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» хотят сократить количество команд в Английской премьер-лиге (АПЛ), сообщает The Telegraph.

По информации издания, руководство обеих команд работает над проектом, который получил название «Большая картина». Клубы хотят сократить количество участников первенства с 20 до 18. Отмечается, что девять ведущих команд АПЛ будут иметь преимущество во время голосований за изменения в регламенте, а также смогут проводить больше матчей в Лиге чемпионов, которую хотят расширить к сезону-2024/25.

Согласно проекту, Кубок английской лиги и Суперкубок страны будут отменены. Путевки в АПЛ получат две команды Чемпионшипа, а 3-5 команды и 16-й клуб высшего дивизиона поспорят за еще одно место.

После изменения схемы распределения расходов АПЛ £250 млн будут направлены в поддержку команд Английской футбольной лиги, а £100 млн получит Ассоциация футбола Англии. Еще 25% от ежегодных доходов клубов АПЛ будут распределены между командами высшего дивизиона первенства.

Источник утверждает, что изменения поддерживает председатель Английской футбольной лиги Рик Пэрри.(Газета.Ru)