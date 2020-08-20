Литва запретила въезд Лукашенко

Министерство иностранных дел Литвы внесло президента Беларуси Александра Лукашенко в список невъездных, заявил глава литовского МИДа Линас Линкявичюс. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Всего в список внесены 32 человека, отметил Линкявичюс. Другие имена, кроме Лукашенко, не приводятся.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.