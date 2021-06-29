Министерство коммуникаций и транспорта Литвы сообщило о решении Международной организации гражданской авиации (ICAO) продлить расследование обстоятельств захвата самолета Ryanair, следовавшего в Вильнюс и принужденного белорусскими властями совершить посадку в аэропорту Минска. До сентября предполагается получить необходимую информацию, связанную с инцидентом, заявил во вторник, 29 июня, глава литовского ведомства Марюс Скуодис.

По этим данным, накануне Совет ICAO заслушал предварительный отчет о захвате пассажирского самолета над территорией Беларуси. После этого его члены решили, что для завершения расследования необходимо собрать дополнительную информацию от государств и организаций, причастных к инциденту. Кроме того, Минск предоставил много документов на русском языке, их необходимо перевести, указало далее литовское министерство.

На заседании Совета ICAO в сентябре будут представлены дальнейшие результаты расследования. Будет ли опубликован предварительный доклад, пока неизвестно. (DW)