Литва с начала апреля полностью прекратила импорт газа из России, став первой страной ЕС, которая пошла на такой шаг.

Как сообщает LRT, об этом заявило Министерство энергетики Литвы, пишет «Европейская правда».

В ведомстве сообщили, что с начала апреля литовская газотранспортная система не импортировала газ из РФ. Это подтверждают и данные оператора Amber Grid: согласно им, на 2 апреля импорт российского газа в Литву через интерконнектор с Беларусью был нулевым.

Теперь все газовые потребности Литвы удовлетворяются благодаря импорту через СПГ-терминал в Клайпеде. По расчетам, в дальнейшем этого должно быть достаточно.

При необходимости газ могут перекачивать также из Латвии, а с 1 мая — через интерконнектор с Польшей.

Министр энергетики Дайниус Крэйвис назвал это поворотной точкой в ​​энергонезависимости Литвы.

«Мы первая страна ЕС среди получавших газ от «Газпрома», которая стала независимой от поставки газа из России», — заявил он.

«Начиная с этого месяца, в Литве больше не будет российского газа. Много лет назад моя страна приняла решения, которые ныне позволяют нам без боли разорвать энергетические связи с агрессором. Если мы смогли – остальная Европа также сможет», — прокомментировал президент Литвы Гитанас Науседа.

Литва — среди стран, наиболее активно продвигающих в Евросоюзе нефтяное и газовое эмбарго против России.