Свыше 100 автомобилей, конфискованных таможенной службой Литвы у контрабандистов, переданы Украине за время проведения акции «Железная реинкарнация».

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу в эфире национального радио LRT один из ее организаторов Реналдас Габартас, являющийся членом автоклуба журналистов.

«С мая 2022 года, когда мы договорились с таможенным департаментом о совместном проекте, в Украину переданы более 100 конфискованных машин», — сказал он.

Когда таможенники пресекают попытку провоза в Литву контрабанды, они задерживают автомобиль нарушителя и обращаются в суд с просьбой разрешить конфискацию машины как средства преступного деяния. Главным образом это происходит при попытках провоза значительно более дешевых, чем в Литве, сигарет белорусского и российского производства.