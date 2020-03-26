Лиц старше 65 лет, вышедших на улицу, возвращают домой

В Азербайджане продолжаются масштабные меры в целях соблюдения правил особого режима карантина в соответствии с требованиями и рекомендациями Оперативного Штаба при Кабинете министров.

Как сообщили в четверг Trend в пресс-службе Главного управления полиции Баку, делается все в рамках меропритий по социальной изоляции Оперативного штаба при Кабинете министров.

«С этой целью, по причине запрета на выход из дома людей старше 65 лет с целью усиления превентивных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в столице, обеспечивается возвращение нарушителей в места проживания, с проведением профилактической беседы. В случаях скопления группами по 10 и более человек в общественных местах, в том числе на улицах, бульварах, в парках и т.д., с ними проводится разъяснительная работа».

В единственном случае, если запрет явно игнорируется, то в соответствии с законодательством принимаются надлежащие меры.

Автомобили специального назначения предупреждают население на всех улицах и проспектах.

Все осуществляемые мероприятия служат обеспечению безопасности жителей города и охране их здоровья. По этой причине просим строго соблюдать меры социальной изоляции, принятые оперативным штабом при Кабинете Министров Азербайджанской Республики, с пониманием реагировать на решения, соблюдать требования и рекомендации», — говорится в сообщении.