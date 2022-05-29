Литовцы за 3,5 дня собрали 5 млн евро на приобретение беспилотников «Байрактар» для украинских воинов.

Об этом сообщается на Facebook-странице новостного канала Laisves TV.

«Мы сделали это! Наверное, впервые граждане одного государства могут купить и подарить такое тяжелое вооружение другому государству. 5 млн евро уже на счету Байрактара. Спасибо всем, кто внес вклад в эту грандиозную покупку! Каждый ваш евро — это вклад в прекращение войны и рука помощи Украине», — говорится в сообщении.

О сборе средств было объявлено 25 мая. Инициировал акцию литовский журналист Андрюс Тапинас.

Журналист отметил, что получил согласие от министерств обороны Литвы и Турции, прежде чем начинать сбор средств. Тапинас поставил цель собрать 5 млн евро за три недели.

28 мая состоялся финальный эфир по сбору денег. Уже во время этого эфира Тапинас объявил, что необходимая сумма денег собрана. В Twitter он также сообщил, что в акции приняла участие экс-президент Литвы Даля Грибаускайте.