«Лишние» адвокаты

15 марта 2021 года группа молодых правозащитников, подготовленных на курсах обучения Института демократических инициатив (ИДИ), подготовила исследование о последствиях упразднения института представительства в Азербайджане. По мнению молодых исследователей, упразднение представительства в Азербайджане создало ряд серьезных проблем с доступом к юридической помощи. В частности, значительно ослабел доступ к эффективной юридической помощи для лиц с низкими доходами.

Как отметили авторы исследования, малое число членов Коллегии адвокатов также затруднило доступ к юридической помощи населения.

Действительно ли упразднение представительства в Азербайджане создало ряд серьезных проблем с доступом к юридической помощи? И правда ли то, что в Азербайджане ощущается нехватка адвокатов? Ведь ежегодно в Коллегию адвокатов принимают около ста новых членов.

По мнению юриста и правозащитника Самеда Рагимли, упразднение представительства в Азербайджане оставило без работы около десяти тысяч человек, которые не были членами Коллегии адвокатов.

«Среди них были и юристы, и представители других профессий. Они по мере возможностей помогали гражданам в защите их прав. Но представительство было упразднено, несмотря на то, что в стране катастрофически не хватает адвокатов», — сказал юрист.

Как отметил Самед Рагимли, сегодня в Коллегии адвокатов 1900 членов. «В 2017 году в Азербайджане на десять тысяч человек приходился один адвокат. Сегодня в Азербайджане на пять тысяч человек приходится один адвокат. Но все равно этого очень мало. В европейских странах один адвокат приходится на двести человек», — сообщил правозащитник. По мнению юриста, одной из причин малого количества адвокатов в Азербайджане является двухступенчатость процесса приема в Коллегию адвокатов.

«После письменного экзамена проводится устное собеседование. Во время устного собеседования экзаменатор может независимо от качества полученных ответов поставить ту оценку, которую сочтет нужной. Так как во время устного собеседования видеосъемка не ведется, опротестовать результаты невозможно», — сказал нам Самед Рагимов.

Адвокат Камандар Насибов положительно оценивает упразднение Института представительства.

«Я неоднократно был свидетелем того, что люди, не разбираясь в юриспруденции, на основании полученной от граждан доверенности выступали в судах в качестве защитников. Думаю, защитой граждан должны заниматься профессиональные юристы», — заявил нам Камандар Насибов.

Камандар Насибов также выступает против увеличения числа адвокатов. «В Европейских странах труд адвоката ценится очень высоко. Но в Азербайджане финансовые возможности граждан не позволяют нанимать собственного адвоката. Поэтому в большинстве случаев они пользуются услугами бесплатного адвоката, предоставленного государством. Лишь несколько адвокатов имеют солидную клиентуру. Увеличение количества адвокатов приведет к появлению безработных среди представителей этой профессии», — сказал Камандар Насибов.

По мнению члена Президиума Коллегии адвокатов Мухтара Мустафаева, представители Института больше вредили своим подзащитным, чем помогали. «Потому что большинство из них не были знакомы даже с азами юриспруденции», — сказал нам Мухтар Мустафаев.

Как сообщил нам адвокат, устное собеседование сейчас проводится в режиме онлайн. «О какой – либо предвзятости во время приема в Коллегию адвокатов и речи идти не может», — сказал нам Мухтар Мустафаев.