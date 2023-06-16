Турецкая лира продолжила свое падение – валюта соседней страны растеряла 90% свой стоимости с начала нынешнего года, а 7 июня вовсе упала до 23 лир за доллар. Такой резкий обвал традиционно вызывает вопросы о причинах девальвации, но в нашем случае есть еще одна интрига – турецкие товары в местной торговой сети почему-то не думают дешеветь.

Все это выглядит странно, поскольку манат крепко привязан к доллару. По сути говоря, в нашем случае лира фактически дешевеет к этой валютной связке, но цены на турецкий импорт не сдают своих позиций. Турецкое продовольствие, одежда и промтовары на полках местных магазинов не только не дешевеют, но продолжают дорожать. Покупатели удивляются заоблачным ценам:

«Недавно искала рубашку для сына, думала купить именно турецкого производства, ведь оно славится своим качеством. Но когда посмотрела цены в городских магазинах, оказалась в затяжном ступоре. Обычная ничем не примечательная вещь стоит под 70, 100 манатов и выше. А самое интересное, столько стоит одежда на скидках. Поэтому страшно подумать, почем же все это продавалось без уценки. А ведь говорят, что в самой Турции деньги подешевели, и манат теперь стоит гораздо больше. Не пойму, почему тогда у нас турецкие вещи такие дорогие».

Мужчина в продуктовом магазине тоже поражается ценам на турецкие продукты: «Покупал раньше турецкое сливочное масло на уценке за 19 манатов, а теперь его дешевле 25 манатов не нигде не найдешь. Цены на творог и другую молочку даже не думают опускаться, хотя турецкая лира падает, почему же тогда ввозимые оттуда продукты не дешевеют?». Многие покупатели удивляются стабильно высокой стоимости у нас турецкой продукции, но в массе своей население приучено к ценовым парадоксам. Ведь лира падает к доллару и манату не первый год, а стоимость турецкого импорта все это время неизменно высокая.

Раньше все это объясняли инфляцией в самой братской стране. Мол, падение лиры приводит к инфляции на самом турецком рынке, поэтому стоимость ввозимой оттуда продукции прочно держится на высоком уровне и в нашей стране. В попытках оправдать высокие цены иные публичные лица ссылались на дорожающую логистику, а насколько это оправдано, пока еще никто точно не подсчитывал. Хотя известно, что путь из соседней страны в нашу недалек и хорошо отлажен, а инфляция на потребительском рынке Турции хоть и зашкаливает, но не идет в сравнение с падением лиры к доллару. Кстати, за последний месяц она подешевела еще на 16%.

Примечательно еще и то, что покупать удаленно из турецких интернет-магазинов стало выгоднее, но те же турецкие товары на полках местных магазинов продаются в разы дороже.

Как отмечает депутат и эксперт Вугар Байрамов, падение курса валюты повлияло на стоимость турецкого экспорта:

«Лира падает к доллару, а значит, она становится дешевле и к большинству других валют. Конечно же, девальвация в соседней стране повлияла на стоимость товаров, приобретаемых нашими гражданами удаленно на ведущих турецких маркетплейсах. Поскольку стоимость товаров на электронных торговых площадках не изменилась, нашим покупателям стало выгоднее там закупаться, а значит и спрос на электронные заказы из соседней страны может вырасти».

Пока еще на турецких торговых площадках не заметны какие-то ценовые перемены, поэтому в лирах товары там стоят почти столько же. Депутат признает, что покупки по интернету подешевели. Но почему не дешевеют те же товары в местных магазинах?

Возможно, причина в инфляции. Цены на внутреннем рынке Турции растут вслед за падением курса национальной валюты, поясняет он. Например, только за четыре месяца инфляция там даже превысила 45 процентов и это еще не предел. «Потребительские цены пока еще останутся высокими, даже если будут приняты жесткие антиинфляционные меры, — полагает депутат. — Поэтому сейчас снижение лиры пока еще не оказывает какого-нибудь серьезного и устойчивого влияния на наш потребительский рынок. Но цены на электронных площадка Турции понизились для нашего потребителя».

Словом, на внутреннем рынке товары дорожают, но они почему-то обходятся нам дешевле на турецких онлайн-площадках… Где здесь затерялась логика, и почему тот же турецкий импорт не падает в цене, проникая на территорию нашей страны? Все эти вопросы остаются открытыми.