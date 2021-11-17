Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси получил награду Goal50, вручаемую лучшему футболисту года по версии авторитетного портала Goal.

Как сообщает ТАСС, по результатам опроса 34-летний аргентинский нападающий набрал более 14 миллионов голосов.

Форвард «ПСЖ» опередил лидера «МЮ» и сборной Португалии Криштиану Роналду и польского голеадора «Баварии» Роберта Левандовского.

В первую десятку по результатам опроса также вошли: Эрлинг Холанн (Норвегия, «Боруссия» Дортмунд), Н’Голо Канте (Франция, «Челси»), Кевин Де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»), Неймар (Бразилия, «ПСЖ»), Карим Бензема (Франция, «Реал»), Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»).