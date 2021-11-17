Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси получил награду Goal50, вручаемую лучшему футболисту года по версии авторитетного портала Goal.

Как сообщает ТАСС, по результатам опроса 34-летний аргентинский нападающий набрал более 14 миллионов голосов.

Форвард «ПСЖ» опередил лидера «МЮ» и сборной Португалии Криштиану Роналду и польского голеадора «Баварии» Роберта Левандовского.

В первую десятку по результатам опроса также вошли: Эрлинг Холанн (Норвегия, «Боруссия» Дортмунд), Н’Голо Канте (Франция, «Челси»), Кевин Де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»), Неймар (Бразилия, «ПСЖ»), Карим Бензема (Франция, «Реал»), Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»).

image
(Пока оценок нет)