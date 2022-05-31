Лионель Месси высказался о поражении «ПСЖ» от «Реала» в Лиге чемпионов.

На стадии 1/8 финала парижане выиграли первый матч (1:0), однако в ответной игре уступили 1:3 и выбыли из турнира.

«У нас были грандиозные амбиции в ЛЧ, и учитывая то, как складывался тот матч, итоговый результат стал для нас ударом.

Я очень хорошо знаю «Реал», находясь рядом всю свою жизнь. И я понимал, что что-то подобное может случиться и в том матче – они забивают гол из ничего и меняют игру.

Подобное случилось с нами и всеми остальными командами («Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпулем»). Так что это не единичный случай.

Поражение от «Реала» нас прибило. При всем уважении к «Реалу» – а они победители Лиги чемпионов, – они не были лучшей командой в этом розыгрыше турнира, но при этом всех обыграли», – сказал нападающий «ПСЖ». (sports.ru)