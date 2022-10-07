Лионель Месси назвал себя счастливым человеком.

«Я нормальный человек, как и все, хотя иногда люди воображают себе всякое. Меня воспитывали в скромности, мама с папой привили мне ценности. Это укрепилось в «Барселоне», клубе с очень сильными ценностями. Я всегда рос с этой философией.

У меня мало настоящих друзей. Я всегда искал убежища в своей семье. Я чувствую себя счастливым рядом с близкими, большего мне и не нужно.

Быть Месси – значит кое-что терять. Я скучаю по этим вещам, мои дети страдают, потому что мы многое себе запрещаем. Было бы здорово иметь возможность уединиться с семьей, оставаться незамеченным. Когда нам это удается, мы выбираемся на семейные прогулки.

Я очень счастливый человек. Слава богу, мне посчастливилось заниматься тем, о чем я мечтал с детства. У меня замечательная семья и друзья, это самое главное», – сказал форвард «ПСЖ». (sports.ru)