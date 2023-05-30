Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм с издевкой отреагировал на информацию о том, что в Российской Федерации в отношении него открыли уголовное дело. Он предложил встреться в Гааге.

«Наконец, вот предложение моим русским «друзьям», которые хотят арестовать и судить меня за то, что я назвал путинский режим военными преступниками. Я подчиняюсь юрисдикции Международного уголовного суда, если вы это сделаете. Приходите и сделайте все возможное. До встречи в Гааге!» — написал политик в Twitter.

При этом он указал, что осознание того, что приверженность Украине вызвала гнев путинского режима, приносит ему огромную радость.

«Я буду продолжать стоять за свободу Украины до тех пор, пока все российские солдаты не будут выгнаны с территории Украины», — подытожил американский сенатор.

Сенатор Линдси Грэм посетил Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. При этом пресс-служба опубликовала 76-секундную нарезку видеофрагментов со встречи, где сразу за фразой Грэма «россияне умирают» был другой фрагмент, где американский политик говорит «Это наша лучшая трата».

Пропагандисты Кремля зацепились за этот ролик и стали раскручивать скандал обвиняя сенатора, что он якобы радуется финансированием США смертей россиян. Следственный комитет РФ открыл против сенатора уголовное дело. (unian.net)