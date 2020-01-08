Линдси Грэм: «Если дрянные действия продолжатся, Иран может оказаться без нефтяного бизнеса»

Сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) назвал удар Ирана по двум американским базам в Ираке «актом агрессии» и пригрозил оставить Тегеран «без нефтяного бизнеса».

«Это был, несомненно, акт агрессии, — заявил он в интервью телекомпании Fox News. — У президента Дональда Трампа есть все полномочия, чтобы дать ответ на это и на вопрос, как именно он отреагирует, но полномочия на то, чтобы действовать, у него есть».

Сенатор пригрозил Ирану, заявив, что, «если такие дрянные действия продолжатся, то в один прекрасный день можно оказаться без нефтяного бизнеса».

Как сообщил во вторник в письменном заявлении официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, Иран нанес ракетный удар в Ираке по меньшей мере по двум базам, используемым Соединенными Штатами. Согласно изложенной им информации, обстрелу подверглись база Айн аль-Асад и аэропорт Эрбиля. При этом использовано якобы больше десятка ракет.