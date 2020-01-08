Линдси Грэм: «Если дрянные действия продолжатся, Иран может оказаться без нефтяного бизнеса»

Сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) назвал удар Ирана по двум американским базам в Ираке «актом агрессии» и пригрозил оставить Тегеран «без нефтяного бизнеса».

«Это был, несомненно, акт агрессии, — заявил он в интервью телекомпании Fox News. — У президента Дональда Трампа есть все полномочия, чтобы дать ответ на это и на вопрос, как именно он отреагирует, но полномочия на то, чтобы действовать, у него есть».

Сенатор пригрозил Ирану, заявив, что, «если такие дрянные действия продолжатся, то в один прекрасный день можно оказаться без нефтяного бизнеса».

Как сообщил во вторник в письменном заявлении официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, Иран нанес ракетный удар в Ираке по меньшей мере по двум базам, используемым Соединенными Штатами. Согласно изложенной им информации, обстрелу подверглись база Айн аль-Асад и аэропорт Эрбиля. При этом использовано якобы больше десятка ракет.

Обстановка в регионе резко обострилась после серии американских ударов на территории Ирака. 3 января Пентагон сообщил о нанесении в районе багдадского аэропорта ракетного удара, в результате которого погибли командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани и заместитель главы шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандис. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что сделает все, чтобы отомстить за Сулеймани.
| 2020-01-08T17:07:33+00:00 8 января 2020, 17:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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