Минздрав Украины призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) прекратить любое сотрудничество и обмен информацией с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Министерство охраны здоровья… призывает и другие ведомства ООН, стоящие на страже гуманитарных дел, перенести свои региональные представительства из Москвы», — говорится в сообщении украинского ведомства.

ВОЗ — специализированное учреждение ООН, в уставе которой лежат предложения, выработанные более полувека назад представителями Великобритании, Китая, Советского Союза, и Соединенных Штатов. Кроме ВОЗ, в специализированную группу ООН входят входят ЮНЕСКО, Международная организация труда (МОТ), ЮНИСЕФ, МВФ и другие.