Лифтами по Илону Маску: батут уже не актуален

В этой новости прекрасно все. Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ) завершил процедуру сертификации лифтов собственного производства, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу корпорации. «Сертификация лифтового оборудования завершена, соответствующий сертификат получен АО „УКВЗ“ 13 мая 2020 года», — проинформировали в пресс-службе. Счастье не бывает половинчатым. В корпорации уточнили, что УКВЗ рассчитывает до конца 2020 года выйти на производство 50 лифтов в месяц. Жизнь тех, кто прокатится на этих лифтах, смею полагать, никогда не будет прежней.

Почему? Да потому, что лифт оснащен зеркалом, поручнем, многоцветным дисплеем c возможностью трансляции текстовой и слайдовой информации и речевым информатором. А главное — перед движением будут приветствовать пассажиров фразой первого в мире космонавта Юрия Гагарина. «Поехали!», — звучит в динамиках лифта перед тем, как он начинает спускаться или подниматься. Рискую ошибиться, но зеркало и поручень есть практически в любом лифте современного здания. Так что, тут нет ничего оригинального.

Странно, что в перечне того, чем оснащен лифт от УКВЗ, не указали кнопку, на которую можно, вот ведь чудо чудесное, нажимать, чтобы отправится в путешествие по этажам дома. Теперь, про Гагарина. Он сам, смею предположить, сильно бы удивился, узнав про то, как используют его знаменитую фразу. Хотя бы потому, что поездка в лифте, как не крути это вам не полет в космос. Возможно, в УКВЗ считают иначе. Допускаю даже, что там уверены, что поездка в лифте это, если не подвиг, то что-то героическое в этом все же есть. В таком случае, нужно не довольствоваться полумерами и наградить всех, кто прокатится на лифте от УКВЗ если не медалью, то хотя бы почетной грамотой и талонами для усиленного питания.

При этом, хочется напомнить, что до Гагарина в космос были запущены Белка и Стрелка — советские собаки-космонавты, совершившие полет на корабле «Спутник-5» 19 августа 1960 года. То есть, в этом году их полету исполнится 60 лет! Ну и почему бы не отметить эту дату, выпуском лифтов от УКВЗ, пассажиров которого приветствовал бы исторический лай Белки и Стрелки?! Возможно, я подаю рацпредложение УКВЗ, но мне не жалко. Пользуйтесь, друзья! Тем более, что столько еще возможностей для демонстрации оригинального, креативного подхода к изготовлению всего разного, существует.

В будущем, к примеру, УКВЗ мог бы изготовить не лифты, а вагоны и паровозы, при отправке которых звучало: «Наш паровоз вперед летит, в коммуне остановка!». Правда, эта песня была написана комсомольцами Киевских главных железнодорожных мастерских, а Россия сейчас с Украиной воюет. Так что, такое могут счесть в РФ провокацией со стороны «бендеровцев». Так что, вряд ли. С другой стороны, в уже созданных УКВЗ лифтах возможность трансляции текстовой и слайдовой информации. Это многое меняет, конечно.

Правда, тут все зависит от того, что именно за информация будет подаваться вошедшим в лифт. Если это трансляция выпусков телевизионных шоу Владимира Соловьева, или зачитывание шутки главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина от 2014 года. Тогда, напомню, на фоне антироссийских санкций, затрагивавших российские космодромы, он написал в Twitter, что американцам придется запускать своих астронавтов к Международной космической станции (МКС) с помощью батута. Смешно же было, прямо за животы все держались от смеха.

Куда там основателю компании SpaseX, американскому миллиардеру Илону Маску?! Он способен только на злобное хихиканье в ответ на громоподобный хохот Рогозина. Вон, после запуска пилотируемого космического корабля Crew Dragon с 39-го стартового комплекса Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди во Флориде, Маск ехидно припомнил шутку шестилетней давности главе «Роскосмоса». «Батут работает», — подленько так заметил он. Ну что взять с этих янки?! Лузеры они, очевидно же, не то, что «Роскосмос» и лично господин Рогозин. А к чему я о них вспомнил? Так УКВЗ же входит в Объединенную ракетно-космическую корпорацию. Так что, все встало на свои места. И с Гагариным с его «Поехали!», и с уровнем креатива в российских широтах.