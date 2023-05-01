Во время предстоящего во второй половине мая саммита Группы семи (G7) в Хиросиме премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует провести трехстороннюю с президентом США Джо Байденом и южнокорейским лидером Юн Сок Ёлем.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Jiji.

В рамках встречи планируется обсуждение трехстороннего сотрудничества, а также региональных проблем, включая ракетно-ядерную программу КНДР и ситуацию вокруг Тайваня.

Последний раз лидеры трех стран встречались в таком формате в ноябре прошлого года в Камбодже.