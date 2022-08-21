Канцлер Германии Олаф Шольц, президент США Джозеф Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в воскресенье, 21 августа, провели телефонный разговор. Участники беседы подчеркнули важность обеспечения безопасности ядерных объектов в Украине, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Лидеры четырех стран договорились, что оказание поддержки Украине в защите этой страны от российской агрессии будет продолжено. Канцлер ФРГ, президент США, президент Франции и премьер Великобритании обсудили ситуацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и призвали к военной сдержанности в этом регионе, а также высказались за скорейший визит на ЗАЭС представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Еще одной темой беседы стала ситуация на Ближнем Востоке, в том числе переговоры по ядерному соглашению с Ираном, а также поведение Тегерана в регионе, указал Хебештрайт.

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта, после этого на станции продолжил работать украинский персонал. С конца июля ЗАЭС, являющаяся крупнейшей атомной электростанцией в Европе, подвергается регулярным обстрелам, в СМИ также появлялась информация о ее минировании войсками РФ. МАГАТЭ предупредило о риске ядерной катастрофы. Глава международного агентства Рафаэль Гросси на чрезвычайном заседании Совета Безопасности ООН в августе потребовал немедленного доступа его экспертов на электростанцию. (DW)