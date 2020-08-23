Лидеры Сербии и Косова приглашены на переговоры в Белый дом

Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен пригласил лидера Сербии Александара Вучича и премьер-министра непризнанного Косова Авдулаха Хоти в Вашингтон 4 сентября, пишет  TACC со ссылкой на главу пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джона Эллиота.

«Помощник по национальной безопасности Роберт О’Брайен пригласил лидеров Сербии и Косова в Вашингтон 4 сентября», — заявил он.

По его словам, переговоры перенесли со 2 сентября на два дня по причинам, связанным с планированием встречи. Элиот также добавил, что Вашингтон «с нетерпением ожидает этих важных переговоров» (aif.ru)

| 2020-08-23T02:22:09+04:00 23 августа 2020, 07:11|12345 (Пока оценок нет)
|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss