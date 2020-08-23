Лидеры Сербии и Косова приглашены на переговоры в Белый дом

Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен пригласил лидера Сербии Александара Вучича и премьер-министра непризнанного Косова Авдулаха Хоти в Вашингтон 4 сентября, пишет TACC со ссылкой на главу пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джона Эллиота.

«Помощник по национальной безопасности Роберт О’Брайен пригласил лидеров Сербии и Косова в Вашингтон 4 сентября», — заявил он.

По его словам, переговоры перенесли со 2 сентября на два дня по причинам, связанным с планированием встречи. Элиот также добавил, что Вашингтон «с нетерпением ожидает этих важных переговоров» (aif.ru)