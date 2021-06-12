Члены саммита «группы семи» в Великобритании выразили кардинально разные точки зрения на курс в отношении Китая. Об этом в субботу, 12 июня, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в вашингтонской администрации.

По данным СМИ, президент США Джо Байден призвал других лидеров подвергать публичной критике антидемократические методы Китая, «подчеркнув необходимость действий».

Солидарность с позицией Байдена выразили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канадский премьер Джастин Трюдо и президент Франции Эммануэль Макрон. При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Италии Марио Драги и представители Евросоюза отметили необходимость выделить сферы сотрудничества с Китаем.

Как уточняет телеканал, участники саммита пришли к выводу о необходимости работать над «инициативой в сфере инфраструктуры для соперничества с китайской программой «Один пояс — один путь». На этом, в частности, настаивал президент США.

«По словам официальных лиц, вопросы, касающиеся Китая, стали одними из самых сложных составляющих повестки встречи «группы семи», — говорится в материале.

Несмотря на общее понимание того, что со стороны Китая исходит угроза, участники саммита не пришли к согласию о дальнейших действиях, добавили источники.

5 июня Джо Байден выразил мнение, что США и Европа, а не Китай должны выработать правила мировой торговли и технологий. Глава Белого дома пояснил, что в ходе саммита G7 он намерен продемонстрировать возможности противостоять вызовами сдерживать угрозы, будь это пандемия, климатический кризис или противодействие, которое наносит ущерб активности России и Китая.

3 июня Байден подписал указ, согласно которому американским юридическим и физическим лицам запрещено инвестировать в китайские компании, которые Вашингтон считает подрывающими безопасность Соединенных Штатов. В черный список попали 59 фирм КНР.

Саммит «группы семи» стартовал в Великобритании 11 июня. Сообщалось, что лидеры стран G7 обсудят пандемию, экономику и отношения с Россией (iz.ru)