Лидеры «большой семерки» возьмут на себя обязательства по оказанию Украине бессрочной поддержки в ее защите от России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на текст проекта заявления их саммита в Баварии.

«Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку и поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — говорится в документе.

Отмечается, что формулировка в данном случае важна, потому что члены альянса обеспокоены затягиванием войны, а некоторые, включая Германию и Францию, показывали возможную заинтересованность в идее прекращения огня путем переговоров и подталкивания Киева к уступкам.

Также в документе говорится, что лидеры G7 рассматривают возможность использования доходов от таможенных пошлин для поддержки Украины. (УНИАН)