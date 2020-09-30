Лидеры ЕС на саммите призовут третьи страны не вмешиваться в ситуацию в Нагорном Карабахе

«Да, будет», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли соответствующий призыв по итогам саммита ЕС.

Дипломат также сообщил, что лидеры ЕС призовут стороны конфликта в Нагорном Карабахе к немедленному прекращению боевых действий. «Саммит призовет к немедленному прекращению боевых действий, так как ситуация вызывает чрезвычайное беспокойство», — сказал он.

По его словам, глава Евросовета Шарль Мишель проводит телефонные переговоры с лидерами Армении и Азербайджана в преддверии саммита ЕС.(ТАСС)