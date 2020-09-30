Лидеры ЕС на саммите призовут третьи страны не вмешиваться в ситуацию в Нагорном Карабахе

Главы государств и правительств Евросоюза на саммите 1-2 октября призовут третьи страны не вмешиваться в ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил в среду журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.

«Да, будет», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли соответствующий призыв по итогам саммита ЕС.

Дипломат также сообщил, что лидеры ЕС призовут стороны конфликта в Нагорном Карабахе к немедленному прекращению боевых действий. «Саммит призовет к немедленному прекращению боевых действий, так как ситуация вызывает чрезвычайное беспокойство», — сказал он.

По его словам, глава Евросовета Шарль Мишель проводит телефонные переговоры с лидерами Армении и Азербайджана в преддверии саммита ЕС.(ТАСС)

| 2020-09-30T17:53:14+04:00 30 сентября 2020, 18:36|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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