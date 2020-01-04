Лидер Туркменистана на время стал диджеем

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил в новой для себя роли на новогоднем празднике для чиновников, около часа лидер ставил танцевальные композиции. На YouTube был опубликован ролик с вечеринки.

Стоя за диджейским пультом, Бердымухамедов объяснял собравшимся и принципы его работы.

Все гости были в восторге от такого перевоплощения главы государства.

Присутствующие танцевали, хлопали, а некоторые записывали в блокноты слова президента.

Бердымухамедов ставил несколько хитов собственного сочинения, включая рэп про коня. Кроме того, глава государства выступил вместе с другими артистами.