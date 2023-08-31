Лидер республиканского меньшинства в сенате конгресса США Митч Макконнелл в очередной раз на продолжительное время впал в ступор в ходе публичного выступления. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что инцидент произошел в рамках общения с представителями прессы на мероприятии в штате Кентукки. У Макконнелла поинтересовались о его планах на переизбрание в 2026 году, на что политик попросил повторить вопрос. Сразу после этого республиканец отвернулся от журналиста и замолчал приблизительно на 30 секунд смотря в одну точку и никак не реагируя на окружающих.

Когда политик пришел в себя, он ответил на два вопроса и ушел с мероприятия вместе с помощниками.

81-летний Макконнелл избрался в сенат в седьмой раз после первого избрания в 1984 году. Он был лидером большинства в сенате до начала 2021 года. (gazeta.ru)