Лидер главной оппозиционной партии СИРИЗА в Греции Алексис Ципрас раскритиковал администрацию премьер-министра Кириакоса Мицотакиса по поводу баз США.

Ципрас, ставший гостем программы на канале АНТ1, дал оценку действиям греческого правительства в сферах экономики и внешней политики.

Он заявил, что все хотя греки едины в вопросе национального суверенитета, Греция не получила никаких гарантий поддержки от США в обмен на это бессрочное соглашение относительно военных баз, которые Греция предоставила США.

Ципрас, подчеркнул, что правительство Греции не смогло получить ожидаемой поддержки в рамках соглашения о сотрудничестве в области обороны, которое оно подписало с Францией. Он добавил, что также была упущена возможность подписать новое соглашение о таможенном союзе с Турцией в 2021 году.

Алексис Ципрас в частности заявил: «Греция потребовала у Европейского союза в 2021 году пересмотра соглашения о таможенном союзе между ЕС и Турцией, учитывая, что Турция может обратиться в Международный суд. Этим мы оскорбили Турцию, роль которой в украинском вопросе еще не был так высок, как сейчас.».