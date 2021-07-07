Сегодня человечество волнует лишь один вопрос: это чума XXI века под названием «коронавирус». Этот вирус в течение непродолжительного времени сумел ввести в ступор все сферы человеческой жизнедеятельности. Начиная от финансовых начал и заканчивая обыкновенной «бытовухой».

Страх перед «короной» вынудил некоторые предприятия в Азербайджане (как государственные, так и частные) поставить перед своими подчиненными условия: либо вакцинируйся, либо увольняйся. Без вакцинации тебя на работу не пустят…

Странная директива, если учесть то обстоятельство, что вакцинация носит добровольный характер. Но, судя по всему, он все же добровольно-принудительный. А насколько это правомерно с юридической точки зрения?

По этому поводу мы обратились к известному адвокату Фуаду Агаеву.

По его словам, если подойти к данному вопросу с точки зрения законодательства в общем, то принуждение работников к обязательному вакцинированию, в противовес увольнению, является противозаконным.

«Но есть одно НО. Надо иметь в виду, что сегодня число жертв от COVİD – 19 превышает число жертв азербайджанцев во время второй карабахской войны.

То есть, данная проблема есть, и она продолжает будоражить нас. «Тем более, что у нашего северного соседа, наблюдается третья волна «короны», — сказал наш собеседник.

В то же время Фуад Агаев предложил вполне действенное решение: «Я предлагаю протестировать всех, кого будут вакцинировать, на наличие антител. То есть, если даже люди не прошли вакцинацию, но их иммунитет способен бороться против болезни», — сказал он.

По словам Ф.Агаева, в любом случае нужно исходить из принципа: «не навреди».

А вот в Европе к данной проблеме подошли креативно, скажем так, с изюминкой.

К примеру, в городе Ним (Франция) для вакцинированных организовали лотерею, можно получить подарки на сумму до 250 евро: проездные, билеты на концерты.

Словакия тоже не промах. Лотерея с призами, а также выплаты 30-90 евро для тех, кто привел на вакцинацию друзей.

И Сербия не пожелала отстать от соседей. Привившиеся получают по 25 евро. Работодатели дают премии и обеды, а в торговых центрах — подарочные купоны.

А в Риме мэрия предоставляет бесплатное такси для лиц 80+, направляющихся на вакцинацию.

Может и в Азербайджане следует воспользоваться зарубежным опытом. К примеру, съездить на такси бесплатно и в качестве аргумента сказать: «Sən öl, iynə vurdumağa gedirəm». И пару сотен евро забрать.

Согласен звучит двусмысленно, но это же правда…