Первый президент Армении, лидер партии «Армянский национальный конгресс» Левон Тер-Петросян считает, что два бывших лидера страны — Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а также нынешний премьер-министр республики Никол Пашинян должны сесть за стол переговоров, чтобы найти выход из сложившейся внутриполитической ситуации.

«Если наша интеллигенция хочет сделать что-то для нации, пусть заставит Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна и Никола Пашиняна сесть за стол переговоров и найти выход из создавшейся ситуации», — написал он в статье, опубликованной в четверг армянским информационным порталом iLur.am.

По словам Тер-Петросяна, в результате военных действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года «капитулировал не Пашинян, а Армения, Пашинян только подписал капитуляцию».

«Поэтому, кто бы ни заменил Пашиняна — Роберт Кочарян, Серж Саргсян или даже Ишхан Сагателян, — они послушно примут решение, которое будет накинуто на шею Армении. Соответственно, проблема не зависит от личности армянского лидера. Если эта простая истина не будет понята, а внутриполитические потрясения нашей страны продолжатся, навязываемые нам решения будут гораздо более болезненными, вне зависимости от того, подпишет ли Пашинян или кто-то другой итоговый документ», — пояснил он. (ТАСС)