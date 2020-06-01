Летние забавы: на что надеяться и что ждать?

Пандемия коронавируса перевернула планы во всех сферах, но в большей степени пострадала индустрия кино и развлечений. Во всем мире были отменены крупнейшие фестивали, концерты, а звезды эстрады отправились на бессрочные каникулы.

С приходом лета в Азербайджане наметилась активность и в культурной жизни. Открылись музеи, выставочные салоны, организаторы мероприятий строят планы на ближайшее время.

# предлагает обзор событий, которые порадуют публику этим летом:

Внесезонный модный показ

Azerbaijan Fashion Week, как и все другие мировые недели моды, отмененные вследствие пандемии, оставил подиумы пустовать. Но лучик надежды все же есть. Как сообщил # пресс-секретарь Azerbaijan Fashion Week (АFW) Эмиль Ахундов в Баку планируется проведение внесезонного показа:

«В целях поддержки местных производителей, оказавшихся в непростом положении, в июле мы планируем провести специальный показ», — заявил он, подчеркнув при этом, что организация мероприятия вплотную зависит от ряда других важных факторов.

Три дня юмора от «Бу шехерде»

Самый популярный юмористический тандем Азербайджана «Бу шехерде» планирует устроить свой трехдневный сольный марафон на главной сцене города – во Дворце Гейдара Алиева. Солисты проекта — Джошгун и Рафаэль готовятся представить новую программу CanaVar с 10 по 13 июля.

Ильгар Мурадов готовится к встрече

Певец Ильгар Мурадов прилагает все усилия для того, чтобы его концерт, запланированный на 15 июня, непременно состоялся. Артист репетирует новую программу, и надеется на встречу со зрителями. Билеты на его предстоящий концерт по-прежнему продаются на Iticket.az. Концерт состоится в Оперной студии при Бакинской Музыкальной Консерватории.

«ЖАРА»

Фестиваль «ЖАРА», запланированный на 29 июля — 2 августа в Sea Breeze Resort бьет всевозможные рекорды по зрительским ожиданиям. Ежедневно организаторы фестиваля получают многочисленные послания от зрителей с вопросами и пожеланиями.

Организатор фестиваля – народный артист Азербайджана EMIN уже сделал несколько заявлений и все они вселили большую надежду на то, что юбилейный фестиваль в Баку состоится, невзирая ни на что.

Сотни топовых артистов, творческие вечера культовых звезд, пять незабываемых тематических вечеров на Каспийском побережье – подготовка к фестивалю идет полным ходом, билеты можно приобрести на сайте Iticket.az.