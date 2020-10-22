Ленур Ислямов: «Освобождать свои собственные территории сложно, но необходимо»

Интервью # с генеральным директором крымскотатарского телеканала ATR, вице-президентом Всемирного конгресса крымских татар Ленуром Ислямовым

— Как известно, 27 сентября возобновилось военное армяно-азербайджанское противостояние в Нагорном Карабахе. Стало ли оно для Вас неожиданностью или это был неизбежный ход событий?

— Чтобы ответить на ваш вопрос достаточно вспомнить о причинах и последствиях армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Например, про 1988 год, когда армянская часть населения Нагорно-Карабахской Автономной Области выступила за отделение от Азербайджана. Правы те, кто называет роковой датой 20 февраля 1988 года, когда Нагорно-Карабахский областной комитет КП Азербайджана потребовал передать Нагорный Карабах из состава советского Азербайджана в советскую Армению. Вслед за этим последовали трагические события, которые затем переросли в полноценную войну между Арменией и Азербайджаном, уже обретшими свою независимость. Настоящим апофеозом которой стала трагедия в азербайджанском городе Ходжалы, где было убито более 600 мирных жителей.