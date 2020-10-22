Ленур Ислямов: «Освобождать свои собственные территории сложно, но необходимо»

Интервью # с генеральным директором  крымскотатарского телеканала ATR, вице-президентом Всемирного конгресса крымских татар Ленуром Ислямовым

— Как известно, 27 сентября возобновилось военное армяно-азербайджанское противостояние в Нагорном Карабахе. Стало ли оно для Вас неожиданностью или это был неизбежный ход событий?
— Чтобы ответить на ваш вопрос достаточно вспомнить о причинах и последствиях армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Например, про 1988 год, когда армянская часть населения Нагорно-Карабахской Автономной Области выступила за отделение от Азербайджана. Правы те, кто называет роковой датой 20 февраля 1988 года, когда Нагорно-Карабахский областной комитет КП Азербайджана потребовал передать Нагорный Карабах из состава советского Азербайджана в советскую Армению. Вслед за этим последовали трагические события, которые затем переросли в полноценную войну между Арменией и Азербайджаном, уже обретшими свою независимость. Настоящим апофеозом которой стала трагедия в азербайджанском городе  Ходжалы, где было убито более 600 мирных жителей.
Да, военные действия между Азербайджаном и Арменией удалось остановить подписанием Соглашения о прекращении огня с 12 мая 1994 года. Но это было всего лишь «замораживание» конфликта, а не его решение. Ведь причины его возникновения не были устранены.
Прошли десятилетия , но эта проблема никуда не исчезала. И это несмотря на резолюции Совбеза и Генеральной Ассамблеи ООН, а также посредничество стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Глядя на все это становилось  очевидным, что рано или поздно вопрос о территориальной целостности Азербайджана может быть разрешен лишь военным путем – для Баку просто не было оставлено другого выхода. Именно поэтому я называю неизбежностью то, что происходит ныне на оккупированных РА территориях Азербайджана.

— Как Вы думаете, почему за почти три десятка лет, что длилась оккупация азербайджанских земель со стороны РА, против этой страны не были введены международные санкции?

— Потому что мы наблюдаем ныне кризис глобального масштаба, который выражается в том, что ведущие международные организации, включая ООН, ОБСЕ или Совет Европы, оказываются зачастую не в состоянии обеспечить выполнение государствами – членами этих организаций взятых ими на себя обязательств поддерживать международный мир и безопасность. Нет и механизма давления на государства, не выполняющие резолюции ООН.
Настало время кардинального пересмотра многого из того, что доселе является привычным. И в этой связи хочу напомнить справедливую позицию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявившего, что «мир больше, чем пятеро» (Dünya beşten büyüktür).  Действительно, настало время, когда судьбы суверенных государств и сохранение уникальных народов не может решаться лишь голосами 5 постоянных членов СБ ООН.

— Азербайджанская армия уже освободила 3 ранее оккупированных Арменией района, плюс около ста сел и населенных пунктов. Есть большая вероятность того, что будут освобождены все наши земли. Какие выводы из действий Баку могли бы сделать в Украине, территориальная целостность которой также нарушена?

— Вывод, который могла бы сделать Украина на фоне успешной операции азербайджанской армии по восстановлению территориальной целостности вашего государства, может быть только один. Это дело национальной безопасности, вопрос незыблемости собственных границ и территорий, целостности и субъектности каждой уважающей себя страны. Никто не будет таскать за нас каштаны из огня!! Освобождать свои собственные территории сложно, но необходимо!

— Не могу не задать такой вопрос. В  Азербайджане всегда имел место консенсус по карабахскому вопросу. Все партии, все граждане республики были едины в том, что оккупированные территории нужно возвращать любым путем, включая военный. Есть ли такой же консенсус в Украине касательно путей решения вопросов с «ЛДНР» и аннексированного Россией Крыма?

— Безусловно, у меня нет права говорить за всю Украину. Но, я могу ответить на поставленный вами вопрос, как кырымлы. Убежден, что наш народ никогда не смирится с оккупацией Крыма. Даже если на это уйдёт 30 лет, как у Азербайджана, но  мы вернём наш Крым.

— Азербайджан с самого начала карабахского конфликта прервал все отношения с Арменией. Турция также, в 1993 году, закрыла сухопутную границу с РА. Насколько правильно то, что Украина продолжает держать открытыми границы с РФ, вовсю торгует с ней, несмотря на продолжающуюся аннексию Крыма?

— На мой взгляд, было бы ошибочно проводить прямые параллели в этом вопросе между Азербайджаном и Украиной. Есть очень много различий в конфликтах, которые мы с вами обсуждаем, множество нюансов. При этом, если бы решение этого вопроса зависело от меня, то я бы давно разорвал  дипломатические отношения между Украиной и Россией, которая является убийцей украинцев и крымских татар. Также замечу, что не только для Украины, но и для Азербайджана основным источником проблем является Россия, которая называла Армению своим «форпостом на Кавказе» и активно разжигала карабахский конфликт в своих имперских интересах.
— В новой стратегии национальной безопасности, которую президент Владимир Зеленский ввел недавно в действие, в перечне государств, с которыми Украина будет развивать стратегическое партнерство, присутствуют Азербайджан и Турция. Какие ожидания в этой связи есть у Вас?
— Турция — это наш аркадаш, как и Азербайджан. Мы — крымские татары,  как часть великих Османов, всегда рады сближению наших  стран.
| 2020-10-22T09:03:24+04:00 22 октября 2020, 12:01|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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