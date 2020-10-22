Ленур Ислямов: «Освобождать свои собственные территории сложно, но необходимо»

Интервью # с генеральным директором крымскотатарского телеканала ATR, вице-президентом Всемирного конгресса крымских татар Ленуром Ислямовым
Прошли десятилетия , но эта проблема никуда не исчезала. И это несмотря на резолюции Совбеза и Генеральной Ассамблеи ООН, а также посредничество стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Глядя на все это становилось очевидным, что рано или поздно вопрос о территориальной целостности Азербайджана может быть разрешен лишь военным путем – для Баку просто не было оставлено другого выхода. Именно поэтому я называю неизбежностью то, что происходит ныне на оккупированных РА территориях Азербайджана.
— Как Вы думаете, почему за почти три десятка лет, что длилась оккупация азербайджанских земель со стороны РА, против этой страны не были введены международные санкции?
— Азербайджанская армия уже освободила 3 ранее оккупированных Арменией района, плюс около ста сел и населенных пунктов. Есть большая вероятность того, что будут освобождены все наши земли. Какие выводы из действий Баку могли бы сделать в Украине, территориальная целостность которой также нарушена?
— Вывод, который могла бы сделать Украина на фоне успешной операции азербайджанской армии по восстановлению территориальной целостности вашего государства, может быть только один. Это дело национальной безопасности, вопрос незыблемости собственных границ и территорий, целостности и субъектности каждой уважающей себя страны. Никто не будет таскать за нас каштаны из огня!! Освобождать свои собственные территории сложно, но необходимо!
— Не могу не задать такой вопрос. В Азербайджане всегда имел место консенсус по карабахскому вопросу. Все партии, все граждане республики были едины в том, что оккупированные территории нужно возвращать любым путем, включая военный. Есть ли такой же консенсус в Украине касательно путей решения вопросов с «ЛДНР» и аннексированного Россией Крыма?
— Безусловно, у меня нет права говорить за всю Украину. Но, я могу ответить на поставленный вами вопрос, как кырымлы. Убежден, что наш народ никогда не смирится с оккупацией Крыма. Даже если на это уйдёт 30 лет, как у Азербайджана, но мы вернём наш Крым.
— Азербайджан с самого начала карабахского конфликта прервал все отношения с Арменией. Турция также, в 1993 году, закрыла сухопутную границу с РА. Насколько правильно то, что Украина продолжает держать открытыми границы с РФ, вовсю торгует с ней, несмотря на продолжающуюся аннексию Крыма?