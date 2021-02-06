Легкая добыча: как поступить, если у вас украли карту с системой бесконтактного платежа NFC?

Число обладателей банковских карт растет – на них переводят пенсии и зарплаты, их открывают для онлайн покупок и других расчетов. Согласно статистике Центробанка на ноябрь прошлого года число платежных карт по сравнению с аналогичным показателем 2019 года выросло на 26,8 %, достигнув 9,14 миллиона единиц. Большая часть карт (8,07 миллиона единиц) относится к дебетовым, в частности 3,425 миллиона карт – к социальным, 2,5 миллиона – зарплатным, а 2,15 миллиона – к прочим карточным продуктам. В целом количество дебетовых карт в годовом обращении увеличилось на 25%. Количество кредитных карт на указанный период составило 1,07 миллиона единиц.

При этом в Азербайджане растет число карт, предоставляющих возможность бесконтактной оплаты. Во многих странах эта функция распространена широко и давно, у нас же только начала получать распространение. Благодаря системе NFC («Near field communication») нет необходимости вспоминать и вводить PIN-код, достаточно поднести карту, смартфон или другое устройство с установленным специализированным приложением, к терминалу. Это удобно, быстро и именно такой способ оплаты рекомендуют некоторые эксперты, дабы снизить угрозу заразиться коронавирусом.

Но простота совершения покупок заставляет многих задуматься, насколько безопасно ими пользоваться. В редакцию # обратился один из обладателей карты с NFC с вопросом о том, что будет с деньгами на счету, если карту у него украдут или она будет им потеряна, а кто-то ее найдет.

«Может пройти немало времени пока обнаружится пропажа или утеря. PIN-код для совершения покупки не требуется, значит, кто-то может без труда ею расплатиться?»,– задается вопросом он.

В Международном банке Азербайджана отметили, что бесконтактно можно совершить покупку только на сумму, не превышающую сто манатов. Там подчеркнули, что если гражданин опасается использовать такую карту, то может заказать обычную.

В Rabitabank в свою очередь сообщили, что и у них лимит суммы покупок составляет 100 манатов за раз. Максимальный лимит 300 манатов, и за день можно совершить максимум 5 покупок.

Надо констатировать, что на сегодняшний день существует проблема безопасности пластиковых карт, функционирующих на основе технологии беспроводной связи. Об этом # заявил доктор экономических наук, профессор UNEC Эльшад Мамедов.

«Это связано с тем, что технологии в каком-то смысле все еще «сырые» и имеются проблемы, связанные с адаптацией населения с одной стороны, с несовершенством программного обеспечения с другой стороны. Нужно иметь в виду и проблемы зависимости от программных решений тех компаний, которые являются разработчиками. Именно эта проблема, связанная с зависимостью по информационной безопасности пользователей карт наиболее серьезная. Она еще долго будет находиться в центре внимания с точки зрения кибербезопасности и цифровизации»,– отметил он.

По словам эксперта, программы, конечно, будут совершенствоваться, ориентирующиеся на технологические решения компании очень быстро прогрессируют. Те страны и корпорации, которые впереди по технологическим решениям получают серьезные преимущества над теми странами, которые в этом не преуспевают.

«До совершенствования механизмов борьбы с кибербезопасностью, можно рекомендовать гражданам применять более безопасные технологии. Но со временем эти вопросы должны быть решены и тогда расширять диапазон применения этих технологий будет целесообразным. Технические решения развиваются и оставаться в стороне от этого в долгосрочном формате невозможно»,– подчеркнул Мамедов.

Экономист Натиг Джафарли отметил, что сейчас во всем мире распространяется технология NFC для пластиковых карт и мобильные приложения, которые поддерживают такие карты.

«Будущее все равно за этими технологиями. Но, конечно, вопрос безопасности был одним из важных с первых дней появления таких технологий. В этом вопросе уже есть прогресс. Можно заранее подключить к смартфону дополнительные коды, пароли, чтобы чужие люди не смогли осуществить с него покупки. Опасность всегда остается, однако со временем наверняка будут придуманы дополнительные средства защиты».