Лидер ультраправой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на предвыборной гонке сократила отрыв от своего соперника, действующего французского лидера Эмманюэля Макрона до 1%. Об этом свидетельствуют данные предвыборного опроса компании Elabe.

По результатам этого опроса, Макрон все еще сохраняет лидерство. В первом туре выборов 10 апреля он может набрать 26% голосов, Ле Пен — 25%. Во втором туре — он назначен на 24 апреля— отрыв также крайне небольшой. Макрон набирает 51%, а его главная оппонентка — 49%.

По данным различных источников, еще 4 апреля этот гипотетический разрыв в первом туре составлял 3%.

Ле Пен — кандидат на пост президента Франции на выборах 2017 года (второе место во втором туре) и на выборах 2012 года (третье место в первом туре), напоминает Газета.Ру.

И неудивительно, что американское правительство с растущей обеспокоенностью следит за ходом избирательной кампании во Франции, опасаясь возможного прихода к власти Марин Лен Пен. Об этом сообщает издание Politico, которое ссылается на трех неназванных должностных лиц администрации США.

Источники газеты отмечают, что, с точки зрения Вашингтона, победа Ле Пен на выборах президента Франции «могла бы дестабилизировать западную коалицию против Москвы», а также потенциально привести к тому, что и некоторые лидеры стран — членов НАТО стали бы сомневаться в необходимости продолжения пребывания в составе альянса.

В публикации отмечается, что США воспринимали бы приход Ле Пен к власти как «крупнейшую победу» Российской Федерации на внешнеполитической арене после начала вторжения в Украину.

Действительно, Путин давно начал окучивать Ле Пен в своей гибридной войне, направленной на поддержку дезинтеграционных тенденций внутри ЕС и НАТО. И выглядит какой-то зловещей иронией то, что протеже Путина стала вылезать в лидеры Франции именно тогда, когда он в открытую разрушает одну из стран Европы. Ведь Франция – это один из основополагающих столпов ЕС. Каким же образом французы, знающие о ее позиции против этого Союза, вдруг стали так массово записываться в ее сторонники? О чем этот сигнал? Насколько велика опасность победы Ле Пен?

На эти вопросы # ответил Евген Магда, директор Института мировой политики (Киев):

— Известно, что Марин Ле Пен достаточно известный политик, она принимает участие не в первых президентских выборах. Она за это время успела поссориться с отцом Жан Мари Ле Пеном, тоже политиком правого лагеря, и несколько переформатировать собственную политическую партию, сделать ее более респектабельной.

На самом деле в росте популярности Ле Пен нет ничего удивительного, потому что война, идущая в Украине, во многом радикализирует позиции в разных странах, и заставляет там политиков и избирателей определяться четче. Я о том, что в каждой стране есть те, кто поддерживают Украину, и очевидно есть те, кто поддерживают Россию. Но в первую очередь в каждой стране пытаются говорить о собственных национальных интересах.

У Франции, как известно, есть большая история отношений с Россией и в принципе, с начала войны Эмманюэль Макрон сделал чуть ли не десяток звонков Владимиру Путину, и подчеркивает, что с ним нужно вести диалог. Макрон и Ле Пен имеют шанс сойтись во втором туре уже второй раз, и эта ситуация имеет очень интересную подоплеку. Во Франции принято считать, что за Ле Пен не будут голосовать более респектабельные избиратели. По крайней мере так было в 2017 году. Тогда Россия делала ставку не на Ле Пен, а на экс-премьера Франсуа Фийона, который позже уже, буквально несколько лет назад, вошел в наблюдательный совет одной из российских государственных энергетических компаний. В 2017 году была ставка на то, что может выиграть Фийон, и он бы тогда по известному делу с «Мистралями» мог занять совсем иную позицию. Хотя мы уже знаем, например, что Франция поставляла танковые прицелы в Россию даже после 2014 года, когда началась агрессия против Украины.

Я бы сказал, что присутствие Ле Пен в избирательной гонке не столько дает ей шансы на победу, сколько делает Макрона более ограниченным в своих движениях. Он все-таки, по-моему, остается фаворитом избирательной кампании. Хотя, конечно, мы всё узнаем очень скоро, по итогам первого тура. А нам со своей стороны нужно будет активнее воздействовать на всех европейских политиков, чтобы они понимали, что Россия несет угрозу абсолютно всем – и тем, кто считает себя ее другом, и тем, кто называет себя ее оппонентом.

Я сомневаюсь, что в сегодняшней Франции, даже после протестов «желтых жилетов», даже на фоне войны в Украине, Ле Пен может войти в Елисейский дворец как триумфатор. Но при этом ее присутствие в политическом процессе, безусловно, является заметным, и сбрасывать ее полностью со счетов никак нельзя.