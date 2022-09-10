США и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш имеют обязательства по обеспечению участия всех делегаций в Генассамблее всемирной организации. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина. Фрагмент интервью опубликован в субботу на сайте МИД РФ.

«Время еще есть. Попросил коллег не напоминать больше об этом США. У американцев есть свои обязательства, у генерального секретаря ООН — обязанность обеспечивать участие всех делегаций в мероприятиях организации, включая Генеральную Ассамблею. Посмотрим», — сказал министр, отвечая на вопрос, была ли ему уже выдана виза для участия в ГА ООН в сентябре.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума заявила, что американская сторона до сих пор не дала ответа по вопросу о предоставлении визы Лаврову для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Неделя высокого уровня ГА ООН в Нью-Йорке, на которую традиционно прибывают главы стран и министры, начинается 20 сентября. Согласно предварительной программе Генассамблеи ООН, выступление российского министра должно состояться 24 сентября. (ТАСС)