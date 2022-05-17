НАТО давно учитывает территорию Швеции и Финляндии в своем военном планировании, и вступление этих стран в Североатлантический альянс большой разницы не сделает. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Интерфакс.

«Финляндия, Швеция и другие нейтральные страны уже долгие годы участвуют в военных учениях НАТО, их территорию НАТО учитывает при военном планировании продвижения на восток. Поэтому в этом смысле уже, наверное, большой разницы нет» , — сказал Лавров на просветительском марафоне «Новые горизонты» .

«Посмотрим, как на деле их территория будет использоваться Североатлантическим альянсом, будем делать выводы» , — отметил министр.

Ранее во вторник Швеция направила заявку на вступление страны в НАТО.

До этого официальное решение о подаче заявки на членство в НАТО приняла Финляндия.