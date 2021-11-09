Москва прилагает усилия для поддержания режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, заявил глава МИД России Сергей Лавров во вторник в ходе совместной пресс-конференции с секретарем Святого Престола по отношениям с государствами Полом Ричардом Галлахером. Об этом сообщается на сайте МИД России.

«Подробно говорили об усилиях, которые прилагает Российская Федерация по поддержанию режима прекращения огня в Нагорном Карабахе и по организации процессов, которые должны укрепить доверие и создать условия для полноценного экономического и иного сотрудничества на Южном Кавказе», – сказал Лавров по итогам переговоров с Галлахером.