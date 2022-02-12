Реакция стран Запада на проекты документов по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для Москвы положения. Об этом 12 февраля заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с американским коллегой Энтони Блинкеном.

Речь идет о нерасширении альянса, неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских границ.

«Было акцентировано, что эти вопросы займут центральное место в нашей оценке полученных от США и НАТО документов, которая будет доведена до сведения коллег», — отмечается в сообщении на сайте российского МИДа.

Лавров также напомнил Блинкену о недопустимости нарушений принятых на высшем уровне обязательство по неделимости безопасности в Евро-Атлантике.

Также глава МИД подчеркнул, что развернутая США и их союзниками пропагандистская кампания о «российской агрессии» против Украины преследует провокационные цели, поощряя власти в Киеве к саботажу Минских соглашений и пагубным попыткам силового решения «проблемы Донбасса».

Разговор высокопоставленных дипломатов состоялся 12 февраля по американской инициативе (iz.ru).